شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن المقطع الدعائي الأول لفيلم "The Trouble With Jessica" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فيلم "The Trouble With Jessica" المنتظر عرضه في برلين بطولة روفوس سيويل وشيرلي هندرسون وأوليفيا ويليامز ، أول مقطع دعائي له.

تحكي الكوميديا السوداء قصة زوجين يجدان نفسيهما مضطرين لنقل جثة لضمان عدم انهيار بيع منزلهما الوشيك.



بوستر فيلم The Trouble With Jessica

يلعب سيويل بطل فيلم "Old" ووليامزبطل فيلم ("The Father") دور ريتشارد وبيث ، بينما يلعب هندرسون بطل فيلم "Harry Potter" وآلان توديك بطل فيلم "Rogue One" دور صديقهما سارة وتوم، إنديرا فارما بطلة فيلم “Obi Wan Kenobi” تلعب دور جيسيكا المنكوبة.

في المقطع الدعائي الأول ، الذي كشفت عنه صحيفة Variety حصريًا، قبل العرض الأول للفيلم في سوق برلين في وقت لاحق من هذا الشهر، شوهد الزوجان في المقطع الدعائي في حالة من الذعر بعد وفاة صديقتهما جيسيكا منتحرة في حديقة سارة وتوم كما كانا على وشك بيع المنزل، للحصول على بعض النقود لشدة حاجتهم إليها ، سرعان ما انسحب المشتري من البيع إذا اكتشفوا ما حدث ، لذلك أقنع سارة وتوم ريتشارد وبيث لمساعدتهما في إعادة تحديد مكان جثة جيسيكا.