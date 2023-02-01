شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر تروج لأول أغانيها "كلمه أخيرة" وتعلن موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الشابه ليلى احمد زاهر "بوستر" لأغنيتها الجديدة "كلمه أخيرة" على حسابها الشخصي على "انستجرام"، وتكون "كلمه أخيرة" هى أول تجارب ليلى زاهر الغنائية، وعلقت ليلى زاهر بـ " استنوا أغنيتي الجديدة "كلمة أخيرة" مساء اليوم إن شاء الله على قناتى الرسمية علي يوتيوب"



تغريده ليلى احمد زاهر

في وقت سابق، طرحت الفنانة ليلى، برومو الأغنية وتعتبر "كلمة أخيرة" هى أولى أغنيات الفنانة ليلى زاهر بشكل رسمى، وذلك بعد أن خاضت تجربة الغناء، حيث سبق أن غنت فى حفل تخرجها أغنية "سقفة" وسط تفاعل زملائها وأهاليهم، وحقق الفيديو وقتها عددا كبيرا من المشاهدات على موقع يوتيوب، كما فاجأت ليلى زاهر المشاهدين من خلال برنامج "صاحبة السعادة" بغناء بعض أغنيات الفنانة الكبيرة فيروز، كما تألقت خلال استضافتها بصحبة شقيقتها ملك زاهر فى برنامج "معكم" لـ منى الشاذلى، فى غناء أغنية "أنا لايقة على النجومية".



بوستر اغنيه احمد زاهر الجديده

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.