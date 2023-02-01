هاني رمزي: “أنا بحقد على عمرو دياب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 03:52 مساءً - يحل الفنان هاني رمزي ضيفا مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها “حبر سري” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، في حلقة ستذاع على جزءين يومي الخميس والجمعة المقبلين .

وعرضت قناة القاهرة والناس ضمن الإعلان عن الحلقة مقطع فيديو للفنان هاني رمزي من كواليس تصوير استضافته في البرنامج وهو يجيب على عدد من الأسئلة .

ومن بين الأسئلة التي تلقاها هاني رمزي كانت حول تعليقه على أغنية “سينجل” للفنان عمرو دياب والذي كان قد طرحها مؤخرا، وسخر “رمزي” منها في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” بقوله (قال سينجل قال” مستعينا بصورة تجمع الهضبة مع مجموعة من النساء .

فقال: “يعني إزاي عمرو دياب سينجل تيجي إزاي، أنا قولتله قال سينجل قال، بيضحك علينا .. وجبتله صورة كلها ستات حاجة بصراحة أنا بحقد على عمرو بسبب إيه كم الستات اللي حواليه دول محصلتش .. مستحيل عمرو دياب يبقى سينجل، لو بقى سينجل مش هيعرف يغني” .

وأشار هاني رمزي إلى أن أنجح الفنانين في جيله من وجهة نظره هو الفنان كريم عبد العزيز، مضيفا أن لقب “نمبر وان” يرى أنه نسبي ويختلف بين المعجبين .

كما كشف “رمزي” أن مسلسل “حكيم روحاني” الذي قدمه منذ سنوات في بداياته من أبعد الأعمال لقلبه ولم يكن راضيا عنه وعن كواليسه وأيام تصويره كانت صعبة ولم يشاهده حتى الآن .

وعن آخر مشكلة تعرض لها، قال: “جتلي مشكلة في الضرايب، فيه أعمال أنا مخدتش فيها فلوس ولقيت عليا ضرايب فيها، فدي كانت مشكلة كبيرة جدا وبحاول أحلها لغاية دلوقتي ولسه متحلتش” .

وبسؤاله عن أول أجر حصل عليه، أجاب: “8 جنيه في اليوم، كان أجري في مسرحية تخاريف” .. فيما أعرب هاني رمزي عن حبه تجسيد دور امرأة في أعماله قائلا: “مادة للضحك وبعدين أنا بحب الستات، وبحب نفسي لما أبقى ست على الشاشة” .