شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام عن واقع فلسطين وأحلام مواطنيها في سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة، اليوم الأربعاء في باريس، ويشهد السوق عرض انتاجات سينمائية عديدة تتناول بعضها واقع فلسطين وأحلام خاصة ومجتمعية لمواطنيها منها فيلم "حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" للمخرج ورد كيّال، و"ع البحر" للمخرج وسام الجعفري، و"بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل، و"ضيف من ذهب" للمخرج سعيد زاغة .





حمزة: أطارد شبحًا يطاردني

ومن المقرر أن يعرض فيلم "حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" و"ع البحر" غدا الخميس 2 فبراير، وكان تم عرضه أيضا يوم الاثنين الماضي في كليرمون وذلك بالتزامن مع مشاركتهما في مهرجان Reel Palestine في الإمارات الذي عُرضا فيه مساء الأحد للمرة الأولى

تدور أحداث "حمزة أطارد شبحا يطاردني" حول "حمزة" الذي يستجمع قواه بعد شفاءه المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.

فيلم فلسطيني من إخراج ورد كيّال وهو فيلمه الأول و سيناريو مجد كيال، يشارك في بطولته كامل الباشا ومعتز ملحيس، بمشاركة ربى بلال، خلود طنوس، أسامة بواردي، شامخ بدرة، جوهرة سبيتي، سميرة خليلي، فاطمة نعراني. الفيلم تسوقه وتوزعه عالميًا شركة MAD Solutions.



حمزة

فيلم ع البحر

تدور أحداثه حول ناهد الذي تقرر الاحتفال مع زوجها المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع كل الصعوبات التي تواجه ناهد للحصول على مكونات الكعكة في ظل جائحة كورونا.

الفيلم من تأليف وإخراج وسام الجعفري، ويشارك في بطولته ياسمين شلالدة، ورد الكردي، إميل سابا.





فيلم بيت لحم 2001

يحكي الفيلم قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملًا أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبو شخيدم، هند أبو شخيدم، طارق أبو سلامة وكرم السلايمة.



بيت لحم





فيلم ضيف من ذهب

يحكي قصة عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائحًا أمريكيًا شابًا تائهًا نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعًا للتجول داخل القرية.

الفيلم من تأليف وإخراج سعيد زاغة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني.



ضيف من ذهب





سوق كليرمون فيران للأفلام

سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة حدث بارز لصناعة الأفلام القصيرة في العالم، يجمع أكثر من 3500 زائر سنويًا ينتمون إلى 80 دولة. وتضم الفعالية أحداث على أرض الواقع وعن بعد عبر الإنترنت، تتناول احتياجات الصناعة من الإنتاج والترويج والتوزيع.

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