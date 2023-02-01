شكرا لقرائتكم خبر عن باسم ياخور يشيع جثمان والده غدًا من كنيسة مارميخائيل بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان السوري باسم ياخور أن صلاة الجنازة على والده الإعلامي الراحل إبراهيم ياخور سوف تقام الساعة الثالثة بعد ظهر غد الخميس من كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، بسوريا ثم دفنه في المقبرة القديمة "الفاروس".

كما أشار أن الأسرة تستقبل العزاء في الراحل بعد صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء، في صالة المطران يوحنا منصور في حي الأميركان، ويوم الجمعة من الساعة 4 لـ 7، بينما تستقبل العزاء يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 5 لـ 8 في صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق.



والد باسم ياخور

وكان "ياخور" كشف عن وفاة والده عبر حسابه على "فيسبوك" حيث كتب: وداعاً أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو اننا تحدثنا كثيراً واخبرتني اشياء لم تخبرني اياها ابداً عنك وعني".

وتابع: "ابتسمنا ونظرنا في اعين بعضنا طويلاً بصمت ابلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة ، متابعا: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا ".

واختتم كلامه قائلا: "لن اتذكرك الا في اجمل صورك كما يليق بك، انت اليوم في مكان افضل بلا الم ولا اوجاع، روحك ترفرف في قلبي دائما وداعاً ابو البر كما كنا نخاطبك دوماً، وداعا يا حبيبي.