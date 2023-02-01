شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تتذكر موقف لوالدتها وتدعو لها "ربنا يرحمها ويغفر لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكانت الصورة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز وهي تحمل كايلا ابنه شقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي على الصورة المنشورة بـ" مامي حبيبتي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير أوي لما دنيا كانت بتصور، وكان دايما موجود ناموس كتير"

وأضافت ايمي "ربنا يرحمها يارب ويغفر لها ..بحبك"

وظهرت الراحلة دلال عبد العزيز، و هي مرتديه شال تحمي به حفيدتها من الناموس.



تغريده ايمي سمير غانم على انستجرام

فيما تفاعل بعض نجوم الوسط الفني مع الصورة المنشورة حيث علقت الفنانة شيماء سيف و قالت"الف رحمة ونور عليها حبيبتي"

وأضاف المطرب مصطفى قمر تعليقاً "ربنا يرحمها ادعيلها يا ايمي كانت اطيب قلب في الدنيا"

وعلقت النجمة وفاء عامر :"الله يرحمك يا اطيب قلب"

وفي وقت سابق، رزقت النجمة إيمى سميرغانم بطفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد، في نفس يوم عيد ميلاد زوجها، ونوع المولود ولد.

تزين ديكور غرفة إيمي سمير غانم في المستشفى ببالونات من اللون "اللبنى" دلالة على أن المولود ذكر.

وخلال فترة الحمل نشرت إيمى أكثر من صورة لها عبر حسابها على انستجرام، اظهرت شكل حملها وكانت تعتمد إيمى على اخفاء بروز البطن وشكلها من خلال ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة، كما تلقى النجمان المباركات والتهانى بعد وصول طفلهما الأول، وانهالت التعليقات على حساب إيمى سمير غانم يباركون لها

وهنأت إيمي سمير غانم، في الشهر الماضي، زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

وروى حسن الرداد أثناء استضافته من برنامج "صاحبة السعادة" موقفا كوميديا مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قائلا: "أنا طول عمرى ما بحبش الحيوان اللى حركته سريعة، وتاريخي مع القطط والكلاب زي الزفت، يعني كنت أنزل أجيب حاجة من الشارع ألاقى كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبره عدو للإنسان، أما القطط أبقى في مكان ألاقى قطة ترعبنى فجأة، وأروح أي مكان ألاقى القطة تسيب الناس وتقعد جنبى".