شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بالقضية.. اتهام أليك الدوين بالقتل غير العمد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفادت وثائق قضائية بأن الممثل العالمي أليك بالدوين والمسؤول عن الأسلحة في فيلم "راست" هانا جوتيريز ريد اتُهما بالقتل غير العمد على خلفية إطلاق الرصاص الذي راحت ضحيته المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير الفيلم بنيو مكسيكو في 2021، حسبما نشر موقع bbc.

وكانت ماري كارماك ألتوايز قد وجهت التهم بعد شهور من التكهنات حول ما إن كانت ستجد دليلا على أن بالدوين أبدى تجاهلا جنائيا للسلامة عندما أطلق من مسدس كان يتدرب عليه رصاصة حية قتلت هتشينز، واتهم كل من بالدوين وجوتيريز ريد بتهمتين بالقتل غير العمد.

والتهمة الأخطر، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، تتطلب من المدعين إقناع هيئة المحلفين بأن بالدوين لم يكن مهملا فحسب، وإنما تهور في استخدامه السلاح الناري.

وهناك سبب محتمل ينطوي عليه بيان مرفق بالاتهامات يوصّف بالدوين بكونه ممثلا في الفيلم ومنتجا له يقول "في يوم التصوير وحده، تُظهر الأدلة أن ما لا يقل عن 12 تصرفا، أو إغفالا لحدود التهور، حدث في وقت قصير قبل الغداء ووقت إطلاق النار، وهذا لا يشمل التعامل المتهور مع السلاح الناري من قبل بالدوين".

وينفي بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار قائلا إنه صوب المسدس لكنه لم يضغط على الزناد مطلقا، وإن مهمة جوتيريز-ريد ومسؤولي الأسلحة الآخرين هي التأكد من عدم وجود رصاص به.

وكان قد قال ممثلو الادعاء في نيو مكسيكو، إنه كان من الواضح منذ وقت مبكر من تحقيقهم أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد المتورطين فى إطلاق النار خلال تصوير فيلم "راست"، حيث جرى إبلاغ أليك بالدوين، منتج الفيلم الغربى ونجمه، بأنه سيواجه تهم بالقتل غير العمد فى مقتل مصورة فيلم "راست"، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

أليك بالدوين وهانا جوتيريز-ريد يواجهان عقوبة حبس تتراوح بين 18 شهر و5 سنوات

كما جرى إبلاغ صانعة الفيلم، هانا جوتيريز-ريد، أنه من المتوقع أن يعاقبا على القتل غير العمد بسبب الإهمال بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا وغرامة خمسة آلاف دولار، أما إذا أثبت الادعاء أن الأمر يتجاوز مجرد الإهمال فى استخدام السلاح النارى، فقد يواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

بدوره، قال ممثلو الادعاء، إن "ديف هولز، مساعد المدير، وقع اتفاق إدعاء بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك"، لذلك فإنه من المرجح أن يواجه عقوبة بـ6 أشهر من المراقبة، كما وافق على الشهادة لصالح الدولة.

ممثلو الادعاء رفضوا الإفصاح عن تقديم عروض لـ بالدوين

ورفض ممثلو الادعاء الإفصاح عما إذا كانوا قد عرضوا على بالدوين فرصة للاعتراف بالذنب مقابل شهادته، فيما قال بالدوين، فى ديسمبر 2021، إن محاميه أخبروه أنه من غير المرجح أن يواجه اتهامات، لكن المدعين قالوا، يوم الخميس، إنهم يعرفون من بداية تحقيقهم أن هناك مسؤولية جنائية.

بالدوين يصر أن الحادث كان مأساويًا

وفى المقابل لطالما أصر بالدوين على أنه كان حادثًا مأساويًا، ولا يمكن تحميله مسئولية وفاة المصورة هالينا هتشينز، 42 عامًا، في أكتوبر 2021