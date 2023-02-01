شكرا لقرائتكم خبر عن الأب الروحى للفوازير..محطات مهمة فى حياة فهمى عبد الحميد.. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والمخرج الراحل فهمى عبد الحميد والذى يعد بمثابة الأب الروحى للفوازير في الوطن العربى.

وفي بدايات حياته العملية صمم فهمي عبد الحميد تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها (فيلم الخط الأبيض) الذي حاز على الجائزة الذهبية لمهرجان التلفزيون العربي لسنة 1965 الذي أخرجه أساتذة الرسوم المتحركة الأخوان حسام مهيب وعلي مهيب، ومسلسل «وليد ورندا في الفضاء» ومسلسل «جحا» بطولة عبد المنعم مدبولي.



فهمى عبد الحميد ويحيى الفخرانى

وعام 1974 جاءت بدايته الحقيقية مع فوازير رمضان التلفزيونية واختار الفنانة نيللي لتقديمها وكانت فكرتها تعتمد على استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة وكانت بعنوان «صورة وفزورة» ثم قدم «صورة وفزورتين» ثم «صورة وثلاث فوازير» «أنا وأنت فزورة».

ثم جاء اللقاء مع صلاح جاهين وقدما أحلى ما قدمت نيللي فوازير «عروستي» و«الخاطبة» وبعدها قرر فهمي عبد الحميد تجديد دم الفوازير بعد أن قدمتها لمدة 7 سنوات.. ليلتقي بالمؤلف عبد الرحمن شوقي والفنان سمير غانم وابتكر شخصية «فطوطة» وجسدها سمير غانم أعوام 82 و 83 و 1984 وحققت نجاحا جماهيريا.

ثم قرر المخرج الراحل إجراء تغيير جديد فاتّجه إلى الإذاعة المصرية وقام بنقل حلقات ألف ليلة وليلة تأليف الشاعر طاهر أبو فاشا وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة فوازير داخل الحلقات.

وجاءت بداية شيريهان علي يد فهمي عبد الحميد فقدمت معه فوازير «ألف ليلة وليلة» للتلفزيون على مدار ثلاث سنوات «85 و 86 و 1987» وفي عام 1988 اختار فهمي عبد الحميد الفنانين يحيى الفخراني وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير وجاء التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوف وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدي وبداخلها فزورة يكتبها عبد السلام أمين.

في عام 1989 انضمت الفنانة ليلى علوي إلى حلقات «ألف ليلة وليلة» وكانت منفصلة عن الفزورة التي قدمها الفنانان مدحت صالح وشيرين رضا.

وتعاون فهمي عبد الحميد مع كبار الملحنين سيد مكاوي ومحمد الموجي وحلمي بكر ومنير مراد وأحمد صدقي وخالد الأمير ومنير الوسيمي وسمير حبيب وهاني شنودة وإبراهيم رجب ومحمد قابيل وعمار الشريعي وعمر خورشيد وسامي الحفناوي وصلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي.

أخرج فهمي عبد الحميد العديد من أغنيات الأطفال التي حققت نجاحا وانتشارا وكان يخرج الرسوم المتحركة بأعماله التي حصلت على جوائز من مهرجانات دولية ومنها «إبريق الشاي» السيد الملاح وكذلك المطربات عفاف راضي وليلي نظمي ولبلبة وإيمان الطوخي وقدّم أغنيات وطنية مثل «على ضفافك يا نيل» غناء وردة و«يوم الهنا» غناء نجاة الصغيرة.

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