طارق لطفي يفقد 18 كيلو في “شهر ونصف”.. السبب سيذهلكم!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - كان النجم طارق لطفي قد تسبب في صدمة كبيرة لجمهوره، حيث فقد ما يقارب 18 كيلو جرام من وزنه من أجل تأدية بعض المشاهد، ولذلك ظهر الفنان لجمهوره بشكل هزيل جدًا، وخرجت العديد من الشائعات التي تقول إنه مصاب بالمرض.

ونشر الفنان طارق لطفي على حسابه على «إنستجرام» صور من كواليس مسلسله “شهادة ميلاد” والذي نافس به في أحد المواسم الرمضانية قبل سنوات، وبدا فيها بخسارة وزن صادمة.

طارق لطفي يتحدث عن فقدانه الوزن

ومؤخرًا، تحدث الفنان طارق لطفي عن دوره في مسلسل “شهادة ميلاد” كاشفًا الصعوبات والتحديات التي واجهته

ووصف “لطفي” شخصيته في هذا العمل بأنها أكثر الشخصيات التي أرهقته، حيث قال: “وجدت شخصية خلدون بصعوبة، وكذلك أرهقتني الشخصية التي جسدتها في مسلسل شهادة ميلاد لأنني خسرت 18 كيلو قبل التصوير خلال شهر ونصف، ثم زدت في الوزن 10 أو 12 كيلو حتى استكمل التصوير”.

وأضاف: “هناك بعض الشخصيات التي تترك أثرًا مثل شخصية خلدون لأنني أحببتها بشدة، فأحيانًا كنت اقرأ شعر مثل خلدون وأسير بطريقته واستخدم تون صوته، وأيضًا شخصية حمزة في مسلسل عد تنازلي أثرت فيا نفسيًا بشدة أثناء التصوير، ولكني لم ألجأ إلى طبيب نفسي”.

وأكد أن الفنان بشكل عام يكون الشخصية التي يؤديها بشكل متكامل، شكلًا وموضوعًا وصوتًا وإحساسًا إلى جانب نظرة العين والمكياج الداخلي والخارجي.

طارق لطفي في رمضان 2023

هذا ويقدم الفنان طارق لطفي “مسلسل مذكرات زوج” لـ أحمد بهجت بصورة مختلفة وعصرية في ماراثون رمضان 2023، حيث يعاد تقديم العمل بعد مرور أكثر من 30 سنة على عرضه، حيث قدم الفنان محمود ياسين المسلسل عام 1990، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: فردوس عبد الحميد، والراحل حسن حسني، وغيرهم من النجوم، وأخرج العمل حسن بشير.

وتعاد كتابة مسلسل مذكرات زوج، للمؤلف محمد سليمان عبد الملك، والذي تحدث عن المسلسل ورؤيته له في تصريح محلّي قال فيه: سعيد إنه بيحالفني الحظ لثاني مرة وإني أرد الجميل لأحد الأساتذة اللي اتربيت على القراءة لهم ومشاهدة أعمالهم وهو أحمد بهجت، وبالتالي لم أتردد أن أوافق على تحويل مذكرات زوج لمسلسل، وأحداث المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي نفس النوع الذي قدمناه في راجعين يا هوى، ولكن بشكل مختلف.

مسلسل «مذكرات زوج» يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، وآخرين.

يُذكر أن مسلسل «مذكرات زوج» يشهد التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل «شهادة ميلاد»؛ الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد «ألف ليلة ولية».

وفاة والدة طارق لطفي

ومن ناحية أخرى، اعلن الفنان طارق لطفي وفاة والدته بعد صراع أليم مع المرض كاشفًا عن موعد صلاة الجنازة على الفقيدة

وكشف الفنان طارق لطفى عن وفاة والدته بعد معاناتها خلال الفترة الماضية من المرض، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وكتبت الفنانة حنان شوقي: “البقاء لله، إنا لله وأنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمه الله تعال والدة اخويا وصديقى الفنان دامث الخلق طارق لطفي، الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الأبرار يا حبيبي، خالص العزاء للأسرة الكريمة”.

وأقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عزاء والدة طارق لطفي، وحضر مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم أمير كرارة، ياسر جلال، علي الحجار، عمرو يوسف، أشرف زكي، إنجي المقدم، أحمد السقا وغيرهم.

آخر أعمال طارق لطفي

وقدم طارق لطفي مسلسل «جزيرة غمام» في شهر رمضان الماضي، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

الخليج 365

الخليج 365