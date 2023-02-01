كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بصورة تجمع والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز بحفيدتها “كايلا” ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان .
نشرت إيمي سمير غانم هذه الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها والدتها دلال عبد العزيز وهي تحمل حفيدتها الرضيعة بين أحضانها في كواليس تصوير مسلسل “الكبير أوي” .
وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة: “مامي حبيبتي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير أوي لما دنيا كانت بتصور، وكان دايما ناموس كتير .. ربنا يرحمها يارب ويغفر لها .. بحبك” .
وفي سياق آخر كان قد أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله في نفس يوم مولده الموافق 2 يناير لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بصورة على حسابه بموقع “انستجرام” .
ظهر حسن الرداد في الصورة وهو ممسكا بيد طفله “ذكر”، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .
وأرفقها بتعليق جاء فيه: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .
أضاف: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تنشر لأول مرة لدلال عبد العزيز وحفيدتها كايلا وهي رضيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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