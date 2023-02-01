صورة تنشر لأول مرة لدلال عبد العزيز وحفيدتها كايلا وهي رضيعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بصورة تجمع والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز بحفيدتها “كايلا” ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان .

نشرت إيمي سمير غانم هذه الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها والدتها دلال عبد العزيز وهي تحمل حفيدتها الرضيعة بين أحضانها في كواليس تصوير مسلسل “الكبير أوي” .

وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة: “مامي حبيبتي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير أوي لما دنيا كانت بتصور، وكان دايما ناموس كتير .. ربنا يرحمها يارب ويغفر لها .. بحبك” .

وفي سياق آخر كان قد أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله في نفس يوم مولده الموافق 2 يناير لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بصورة على حسابه بموقع “انستجرام” .

ظهر حسن الرداد في الصورة وهو ممسكا بيد طفله “ذكر”، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وأرفقها بتعليق جاء فيه: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .

أضاف: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .