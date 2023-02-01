بعد غياب عن الساحة “سماح أنور” تصدم جمهورها فى أحدث ظهور لها.. ملامحها تغيرت تماماً!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - أثارت الفنانة سماح أنور جدلًا واسعا، خلال الساعات الماضية الأخيرة، بعد نشر صورة لها من كواليس مسلسل “بطن الحوت”، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وظهرت “سماح” في الصورة بملابس صعيدية، ووجه شاحب نحيف، وعلقت قائلة: “بطن الحوت، رمضان 2023“.

وصدمت الفنانة سماح أنور جمهورها بالصورة، حيث جاءت إطلالتها مختلفة بشكل كامل عن الأعمال الدرامية التى ظهرت بها من قبل.

سماح أنور في أحدث ظهور لها – الصورة من حسابها الرسمي على موقع فيسيوك

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي:إيه النظرة الرهيبة دي يا استاذه ربنا يحفظك ويزيدك، سكر يا ناس، يا ماما، قمر القمرات تعيشي وتعطي جمال وفن راقي، يالهوي على القوة مبروك يا كبيرة، العظيمة، عودة قوية، ربنا يوفقك، ألف مليون مبروك يا جميلة، بالنجاح والتوفيق يارب”.

مسلسل بطن الحوت

وحتى الآن تعاقد عدد كبير من النجوم والنجمات للمشاركة في “مسلسل بطن الحوت”، منهم الفنان محمد فراج، الفنان باسم سمرة، الفنان عبد العزيز مخيون، وآخرين، وجاري التعاقد مع باقي النجوم والنجمات.

وتدور الاحداث حول محمد فراج شقيق باسم سمرة في المسلسل، ويعمل الأخوان في صناعة الفخار ولكل منهما اتجاهات عكس الآخر، فراج ملتزم دينيًا، أما باسم يعمل في المُخدرات مع مجموعة من الأشخاص يتزعمهم عبد العزيز مخيون.

ويرتكب محمد فراج جرائم قتل خلال الحلقات الأولى من المسلسل رغم التزامه دينيًا، دفاعًا عن النفس، بعد دخول شقيقه السجن، إذ يطلب منه البحث عن مواد مخدرة خبأها في مكان معين بعيداً عن الأعين، إلا أن “فراج” يضطر للاستعانة بأصدقاء باسم سمرة القدامى.

ويدخل محمد فراج خلال الأحداث في صراعات شديدة مع أصدقاء باسم سمرة، ويحاولون الغدر به، إلا أنه يُدافع عن نفسه ويقتل 3 منهم.

وإلى جانب “بطن الحوت” تشارك سماح أنور في مسلسل “الصندوق الغامض” ويتكون من 15 حلقة ويعرض عبر إحدى المنصات، من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد الله، وبطولة أحمد داش، هدى المفتي، كريم سرور، محمد التاجي.

سماح أنور تعتذر عن المداح 3

كشفت الفنانة سماح أنور في تصريحات صحفية حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “المداح 3” بسبب خلافات مع صنّاع العمل، مؤكدة أن اعتذارها عن المسلسل جاء بسبب مشاركتها في عمل آخر سيُعرض في رمضان المقبل.

وقالت سماح: “مش صحيح إني اعتذرت عن المسلسل لأن في خلافات مع صنّاع العمل، والسبب الحقيقي للاعتذار هو ارتباطي بمسلسل آخر بعنوان “بطن الحوت” الذي تعاقدت عليه قبل ترشيحي لـ”المداح”، وبعد ما وجدت إن مواعيد تصوير العملين سيكون فيها تضارب قررت الاعتذار عن “المداح””.

تصريحات سماح أنور في برنامج “أسرار النجوم”

وفي وقت سابق حلت سماح أنور ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو نجوم إف إم، ومن أبرز تصريحاتها في الحلقة:

ـ الصناعة لفظتني بشكل معلن، وفيه حاجات صغيرة بعرف منها التوجه القادم تجاهي

ـ حبي حاليا هو آدهم ابني، وطول عمري بقع على وشي في الناحية العاطفية

ـ هشام سليم أخويا من زمان، وتقابلنا سنة 84 أو 83، ونحن لم يكن يهمنا فكرة ذكر أعمارنا وهي مينفعش تكون عقدة عند البني آدم

ـ أنا تعلمت من والدي زمان أشياء كثيرة، وكان يقول لي إن الدنيا عاملة زي جهاز رسم القلب، لما تبقي فوق أجهزي عشان تبقي نازلة والعكس صحيح

أخر أعمال سماح أنور

يُذكر أن سماح أنور عادت لجمهورها بعد غياب من خلال مسلسل “الليلة واللي فيها” مع الفنانة زينة وعرض عبر منصة “شاهد vip“.

ومسلسل “الليلة واللى فيها” مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة.

قصة المسلسل تدور حول رشا مهندسة الديكور (زينة) والمتزوجة من أيمن (محمد شاهين)، ويطارد رشا ماضٍ أليم تسبب فى اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسى بدون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف حاتم (أبيوسف) فى منزلها وتدخل معه فى علاقة، ولكنه يموت فجأة فى المنزل، فتجبر رشا على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

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