أول ظهور لنجل الموسيقار عمار الشريعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي” مراد النجل الوحيد للموسيقار الراحل عمار الشريعي وذلك في الظهور الأول له، بالإضافة إلى الإذاعية ميرفت القفاص أرملة “الشريعي” .

ونشرت قناة “cbc” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو الدعائي للحلقة المقرر إذاعتها يوم غد الخميس، وتأتي إحياءا لذكرى مرور 10 سنوات على وفاة عمار الشريعي .

ويعرض البرنامج كما يظهر في البرومو لقطات تذاع لأول مرة للموسيقار الراحل من حفل زواجه على الإذاعية ميرفت القفاص ومن لحظات استقباله لنجله مراد وسبوعه وعدد من الصور التي تجمع الأب بابنه .

ويتحدث مراد الشريعي عن علاقته بوالده ووجه الشبه بينهما، وكيف كان يتعامل في منزله بعيدا عن الأضواء .. كما يحكي ووالدته عن أسرار رحلة الشريعي في عالم الفن وأبرز الألحان التي قدمها لكبار المطربين .