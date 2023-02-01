جمال عبد الحميد: “عادل إمام منع هذا الفنان من التمثيل سنة كاملة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 مساءً - كشف المخرج جمال عبد الحميد عن تسبب الفنان عادل إمام في منع الفنان رياض الخولي من التمثيل لمدة سنة كاملة بعد مشاركة الأخير له في فيلم “طيور الظلام” .

أشار المخرج جمال عبد الحميد في تصريحات له على هامش حضوره لندوته التي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 إلى أن أداء رياض الخولي في فيلم “طيور الظلام” كان أفضل من أداء عادل إمام .

فقال “عبد الحميد”: “رياض الخولي عمل فيلم اسمه طيور الظلام وشارك في بطولته مع عادل إمام، وكان هايل أكتر من عادل إمام” .

تابع: “عادل إمام رفض إن رياض الخولي يشتغل في أي عمل بعد طيور الظلام، وبقى يقول ما يشتغلش وقعد رياض في البيت سنة كاملة” .

واصل المخرج جمال عبد الحميد: “رياض الخولي من الممثلين العظام جدا، وأنا أديته بطولة في مسلسل جسر الخطر، وكنت عايز أستعين بيه في مسلسل زيزينيا” .

يذكر أن فيلم “طيور الظلام” من إنتاج عام 1995، وشارك في بطولته : عادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبو عوف .. ومن تأليف حيد حامد وإخراج شريف عرفة .