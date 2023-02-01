شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى صدمة موجعة من ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية في ظل الأزمات المالية التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية ومحاولاته من التخلص من بعض اللاعبين لتقليل النفقات في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي ميلان الإيطالي قرر عدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب سيرجينو ديست المعار من صفوف فريق برشلونة الإسباني مطلع الموسم الجاري.

وكان ديست قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من برشلونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ميلان يرفض تفعيل بند الشراء الخاص بديست

وأكدت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن مشوار ديست مع فريق ميلان الإيطالي أصبح قريبًا من الانتهاء حيث سيرحل اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري دون تفعيل بند الشراء في عقده.

وأكملت الصحيفة بأن ديست سيعود من جديد إلى برشلوة بعد انتهاء الإعارة خاصة وأن الفريق الإيطالي لم يقتنع بخدماته وإمكانياته ليكون ديست ضمن اللاعبين الذين سيسعى مسؤولو برشلونة للتخلص منهم في الميركاتو الصيفي القادم.

عقد ديست مع برشلونة

يذكر أن ديست قد انضم لكتيبة برشلونة في صيف 2020، بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل 21 مليون يورو.

