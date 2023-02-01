شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل..مكالمة تشافي وأمرابط تشعل غضب إدارة فيورنتينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن التفاصيل التي حدثت في الساعات الأخيرة بشأن صفقة انتقال سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي لصفوف برشلونة والتي لم تنجح في النهاية.

وعلى الرغم من أن اللاعب لم يرحل لصفوف برشلونة، إلا أن التقارير الإيطالية تؤكد ارتفاع حالة التوتر بين فيورنتينا ونظيره برشلونة، بعد الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وكان قد حاولت إدارة برشلونة التعاقد مع سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا، وقدم عرضا رسميا لضمه، وهو ما رفضه النادي الإيطالي.

مكالمة تشافي وأمرابط تثير الجدل

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قام بالفعل بالتواصل مع أمرابط في الساعات الأخيرة قبل غلق الانتقالات الشتوية من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن هذه الخطوة تسببت في غضب مسؤولي فيورنتينا، حيث يرى النادي الإيطالي أن برشلونة تصرف بطريقة غير احترافية وقام بالتواصل مع أمرابط دون تلقي موافقة رسمية من إدارة الفريق الإيطالي.

أمرابط خارج تشكيل فيورنتينا أمام تورينو

وأختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة بأن أمرابط لن يتواجد بتشكيلة فيورنتينا لمباراة الليلة أمام تورينو، المقرر إقامتها على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، بمنافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

