على الطراز الفرنسي.. شاهد فخامة وأناقة قصر الفنانة “شريهان” لن تصدق جماله من الداخل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:50 مساءً - رغم اختفائها عن الساحة لسنوات وعودتها أخيرًا بمسرحية كوكو شانيل، إلا أن شريهان تظل أيقونة الاستعراض، والحسناء التي نتمنى أن تعود لتمتعنا بقصصها في ليالي الألفية الثالثة، التي ينقصها كثيرًا من سحر “ألف ليلة وليلة”.

وبعيدًا عن هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلها حيث تلجأ بين فترة وأخرى إلى حسابها الخاص على موقع «إنستجرام» لإظهار مدى فخامة ديكور منزلها الكبير، إذ تنشر صورها في مختلف الغرف مُظهرةً الرُّقي المزروع في كلّ زاوية.

قصر الفنانة شريهان

منذ حوالي السنة، شاركت النجمة شيريهان محبيها بصورٍ من عيد ميلادها الذي إحتفلت به، من داخل بيتها الذي يقع في منطقة المنصورية، أشهر تجمعات الأثرياء في مصر، وذلك بحضور عائلتها وأصدقائها.

وظهرت في اللقطات المنشورة، جدران المنزل الكبير، مزخرفة ومزيّنة بأجمل اللوحات، فضلاً عن السجاد العجمي الذي يغطّي الأرض.

كما ظهرت شريهان من خلال جلسات التصوير التي كانت تشاركها مع الجمهور في مكانٍ أشبه بقصور الملوك الفخمة، فاعتقد البعض أنّها متواجدة في إحدى المنازل الفخمة التي تعود إلى أحد أغنياء العالم.

ولكن اتضح بعد ذلك أن اللقطات المنشورة من قبل شريهان هي من منزلها، وكانت قد إتّخذت وضعيات جميلة في مختلف الزوايا التي عكست رقيا كبيرا من حيث الديكور الذهبي الممزوج بالأبيض، والثريات الضخمة المُتدلّية من السقف.

بيت قديم على الطراز الفرنسي

يعد منزل شريهان نسخة عن البيوت الفرنسية التي بُنيت في القرن التاسع عشر، وقد تمّ فرشه بأجمل التحف وأغلى قطع الأثاث الكلاسيكي، وقيل أن القصر كان مُلكاً للنجم الراحل عمر الشريف وخسره أثناء ممارسة لعبة “البوكر”، إلا أن الحقيقة أن هذا المنزل يعود لأحد باشوات مصر القدامى.

اللون العسلي غلب على أثاث المنزل، وأبدى الجمهور إعجابه بأناقة الأريكة، بينما ظهرت من ورائها بعض الأنتيكات التي زادت من فخامة المكان.

طاولة الزهر في صالة الجلوس

كما نُشر صور لها مع شبيهتها المصممة المغربية أسماء الزموري، التي زارت النجمة شريهان في منزلها في مصر، والتي كشفت عن خزانتها الكبيرة، كما كان واضحاً وجود طاولة الزهر في غرفة الجلوس حيث تشاهد نجمة الفوازير وتتابع مل ما تريده على شاشة التلفاز.

عائلة شريهان

يُذكر أن شريهان متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ووالد ابنتيها (لولوة وتالية القرآن)، وهو زوج الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

هل سنشاهد شريهان في رمضان 2023؟

وعلى الصعيد الفني، يتساءل الجمهور هل سيشهد موسم رمضان 2023 المقبل ظهور النجمة شريهان في عمل درامي، وذلك بعدما تردد من أنباء حول اتفاقها على الظهور كضيفة شرف، في أحمد المسلسلات، وتحديدا “عملة نادرة”، من تأليف صديقها المقرب الكاتب مدحت العدل، وبطولة الفنانة نيللي كريم.

وأجاب المنتج الكبير د/مدحت العدل، في تصريح محلّي،قائلًا:” كل ما يتردد بهذا الشان، وعن ظهور النجمة المحبوبة شريهان، غير صحيح على الإطلاق”

وتابع،:” هناك جلسات ومناقشات وتبادل الآراء فقط، بيننا بحكم الصداقة والتقارب الفكري، ولكن لم نستقر حتى الآن، على تفاصيل عمل فني بعينه، وكأحد محبيها، أتمنى عودتها في أقرب وقت، ومؤخرا أقمنا عرضا خاصا من أجلها، لمسرحية (شارلي)، ونالت إعجابها جدا “.

النجمه شريهان، بعد غياب 19 عام، عن الشاشة، قدمت عام 2021، مجموعة استعراضات عن بعض ملامح حياتها، ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات الإتصالات.

وعرضت منصة “شاهد” في العام نفسه، “مسرحية كوكو شانيل“، التي شهدت عودة النجمة شريهان، إلى المسرح الاستعراضي بعد غياب طويل، والمسرحية، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري.

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