شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات لـ مايا دياب فى بيروت ودبي والمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة اللبنانية مايا دياب العديد من الحفلات في الفترة المقبلة، في المكسيك وبيروت ودبي، على التوالي، إذ من المقرر أن تحيي حفلا في المكسيك يوم السبت المقبل، لتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور.

حفل مايا دياب في دبي

وتحتفل مايا دياب مع جمهورها بعيد الحب من خلال حفلين الأول في بيروت يوم 13 فبراير، ويشاركها في الحفل فرقة جيبسى كينج، ثم تنتقل من لبنان إلى الإمارات لتحيي حفلا في دبي يوم 14 من نفس الشهر رفقة جيبسي كينج أيضا.



المطربة مايا دياب





أغاني مايا دياب

وسبق أن طرحت المطربة مايا دياب، العديد من الأغاني المنفردة والفيديو كليب خلال الفترة الماضية، منها "عيش أحلى سنين" من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة، وقالت عنها عبر حسابها على تويتر: "أغنية عيش أحلى سنين موجودة على كل المنصات علّوا الصوت وانبسطوا قد ما فيكن وأنا هالقد بحبكن".

كما طرحت مايا من قبل أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين"، كما طرحت أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.