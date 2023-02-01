بوسي تصدم الجمهور بمظهرها الجديد.. أصبحت تُشبه إحدى أشهر ايقونات الجمال في السينما المصرية!! -(صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:48 صباحاً - حرصت المطربة الشعبية بوسي على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»؛ لتهوس متابعيها بلوك جديد وملامح مختلفة كثيرًا.

إطلالة بوسي

وبدت بوسي بفستان أنيق قد ظهرت به الفنانة ياسمين صبري من قبل، فكان باللون الأسود ذا أكمام مرتفعة قليلًا، وتميز بكشكشة ناحية الخصر، ليبرز هذه المنطقة ويجعلها أكثر جمالًا ورشاقة.

واعتمدت بوسي مكياجا قويا، واختارت ترك خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل ويفي مرتب ولامع.

وحاز المنشور على إعجاب بعض المتابعين، ولكن علق البعض الآخر بتعمدها تقليد ياسمين صبري وارتداء فستانًا قد ظهرت به مسبقًا، بالإضافة إلى المكياج الذي جعلها تشبهها كثيرًا في الملامح، فكانت التعليقات: “الفستان ده لبسته ياسمين صبري قبل كده”، و”ليه كلكم بقيتوا شبه بعض”، و”هو الميكب أرتست الخاص بياسمين صبري هو الذي مكيجك؟”.

هل تعمدت بوسي تقليد ياسمين صبري؟

الجدير بالذكر أن النجمة بوسي تحرص على مشاركة الجمهور باستمرار بصور لها من إطلالاتها الخاطفة؛ لكن بالرغم من أن إطلالات بوسي التي باتت حديث الجمهور بسبب جمالها اللافت، إلا أن البعض أخذ يقارن بينها وبين النجمة ياسمين صبري ليس من جهة الأزياء فقط ولكن باتت الإتهامات تطاردها بتقليدها في ملامح وجهها والمكياج الذي تعتمده وأيضًا تسريحات شعرها.

وبالحديث عن نجمات اعتمدن إطلالات مشابهة، قارنوا معنا بين إطلالة منة شلبي وياسمين صبري بالفستان نفسه

أحدث أعمال بوسي

من جهة أخرى، طرحت الفنانة بوسي فيديو كليب جديد لأغنيتها التي تحمل اسم “ارقص معايا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب“.

وحرص مخرج الفيديو كليب محمد القاضي، على إظهار الفنانة بوسي بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

واحتفلت بوسي بنجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة، والذي كسر حاجز المليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناتها الرسمية علي موقع «يوتيوب».

ويستعد محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية “ارقص معايا” والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية “ارقص معايا” من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.

يُشار إلى أن بوسي طرحت مؤخرا أغنية “اببيع الدنيا” من كلمات و ألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

وعلى جانب آخر، حصدت الفنانة بوسي، جائزة أفضل مطربة للغناء الشعبي لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز وشوشة، المقام حاليًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وعلقت بوسي بعد تكريمها في وشوشة: «مبعرفش اتكلم اوي في المناسبات الكبيرة اللي زي دي، بس بشكر ربنا على الجايزة الحلوة دي».

أغنية جديدة لـ بوسي

الجدير بالذكر أن المطربة بوسي انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة بعنوان «بحبك أنا» بـ طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع وماستر فريق الباور العالي، ومن إخراج محمد القاضي، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، والكليب من إنتاج روتانا.

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