شكرا لقرائتكم خبر عن 66 عامًا على عرض فيلم "نساء في حياتى"..وقصة مشاركته فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم 66 عاما على عرض فيلم " نساء في حياتى" الذي طرح فى 31 يناير 1957، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ومشاركه الفيلم في مهرجان فينسيا الدولى.

والفيلم من بطولة يحيى شاهين و هند رستم و زبيدة ثروت ورشدى أباظة ومنيرة سنبل وعبد المنعم سعودى وتأليف حسين حلمى المهندس و إخراج فطين عبد الوهاب.

وتدور قصة الفيلم عن أحمد عوض نجار انتهى به الحال مالكًا لورشة كبرى يعمل فيها عشرات من العمال، يلتقي بتوحة وهى فتاة رآها تكبر في حيه فيتعلق بها، وبات يحلم بها، أما هى فلا تبادله الحب، وبعدها يفقد ثروته، إذ يشب حريق بالورشة فيأتي عليها، وثم يلتقي أحمد بسناء في المستشفى الذي ينقل إليه أحمد عقب إصابته في الحريق، وفي نفس الوقت أحمد يحب توحة بعنف وتدور الأحداث في إطار تشويقى.

فى عام 1957 شاركت مصر فى مهرجان فينسيا الدولى للسينما بفيلم "نساء فى حياتى"، الذى أنتجه وقام ببطولته الفنان الكبير يحيى شاهين وشاركته البطولة هند رستم، وسافرت البعثة المصرية إلى فينسيا ومعها بطلى العمل ومندوب الحكومة المصرية وقتها كليم أبو سيف وحسين حلمى المهندس، وتم استقبال الفيلم استقبالاً جيدًا، رغم أن ميزانية الدعاية له كانت قليلة ولم تتجاوز 300 جنيه فى حين كانت ميزانية الدعاية لبعض الأفلام ومنها الفيلم الأسبانى 4 ألاف جنيه ورغم ذلك حصل الفيلم المصرى على جائزة رمزية خلال المهرجان.



