شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بوفينتوس يصدم إدارة الفريق ويقرر الرحيل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية المقربة من النجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفينتوس الإيطالي، أن اللاعب أصبح يفكر بشكل جادي بالرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد أزمة خصم النقاط من الفريق الإيطالي وتراجعه للمركز الثالث عشر فى جدول الترتيب حاليا.

وأبدي فلاهوفيتش عن رغبته فى الإنتقال إلى ريال مدريد فى الصيف المقبل، حيث أن الفريق المدريدي ما زال يبحث عن بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ويري النجم الصربي نفسه البديل الأفضل لمهاجم الفريق الملكي فى المرحلة القادمة.

وطلب فلاهوفيتش من وكيل أعماله عرض خدماته على ريال مدريد فى المرحلة القادمة، لبحث إمكانية تعاقد الميرنجي معه فى الصيف من عدمه، حتى يتثني له خصم خطوته المقبلة.



يوفينتوس يصدم فلاهوفيتش بقراره

ووجه مسئولي يوفينتوس صدمة قوية للاعب فلاهوفيتش، والذي كان من المتوقع أن يستمر مع "السيدة العجوز" فى المرحلة القادمة، حيث أكدت عن رفضها التام لهذا النوع من التهديدات، كما طلبت من اللاعب إحضار عرض رسمي مغري لحسم إنتقاله للفريق المدريدي من عدمه.



موقف الريال من ضم اللاعب فى الصيف

ولم يستقر مسئولي الفريق المديدري حتى الفترة الحالية لحسم التعاقد مع فلاهوفيتش من عدمه، بعدما قرر الفريق الملكي تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الجاري، للوقوف بشكل كامل على مستوي اللاعب وبحث جميع الخيارات المتاحة.