شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أنا لحبيبي" في دور السينما المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور السينما المصرية فيلم "أنا لحبيبي" اليوم الأربعاء، بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي، من نوعية الأفلام الرومانسية إذ تدور قصته حول فتاة ترفض والدتها ارتباطها بشاب وتواجه صعوبات شديدة في حياتها.

وكانت النجمة ياسمين رئيس نشرت على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من كواليس تصوير أحدث أفلامها السينمائية "أنا لحبيبي"، وعلقت على الصور "أنا ليلى.. أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبًا" #جارة_القمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية ليلى التي تعيش قصتي حب.

كما نشرت تعليق ساخر مازحت فيه النجمة سوسن بدر إذ قالت: أستاذة سوسن بدر دايمًا واقفالى فى قصص حبى كدة.. إذا كان مع شخصية ياسمين فى 60 دقيقة.. أو دلوقتى مع ليلى فى فيلم أنا لحبيبى".

أبطال فيلم أنا لحبيبي

ويشارك ياسمين رئيس وكريم فهمي بطولة الفيلم محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.





خطة مازنجر

يشار إلى انه عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دورالعرض السينمائية المصرية والعربية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.