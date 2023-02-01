شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات حكاية "ملك وكتابة" السبت المقبل من "فى كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc، يوم السبت المقبل أولى حلقات حكاية "ملك وكتابة" بطولة ناهد السباعى ومحمد مهران، وهى الحكاية الأخيرة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذى عرض منه 5 حكايات تكللت بالنجاح الكبير بين الجمهور.

يذكر أن مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة سيلمديا للمنتجة مها سليم ومكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وعرضت قناة cbc هذا الأسبوع خامس حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والتى تحمل اسم "مهلة أخيرة" بطولة الفنانة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدى، ولبنى ونس وعزت الشامى، بالإضافة إلى طفلين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى حول فكرة تعرض الاسر المصرية للاقساط وكيف تؤثر على الأزواج وتمرر الحياة العائلية .

وانتهت قناة cbc في الأسابيع الماضية من عرض 4 حكايات من المسلسل، الأولى"تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجى شرف ودعاء حكم والحكايتين من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، والثالثة" فيه أمل" ثالث حكايات المسلسل بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.