المنشد مصطفى عاطف يحيى يلتقى بجمهوره على مسرح الساقية اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنشد مصطفى عاطف بجمهوره في حفل غنائى غداً الاربعاء الموافق 1فبراير بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يقدم فيه باقة مميزة من الأدعية والأناشيد الدينية التي اشتهر بها مثل " قمرن " التي حققت نجاحا مدويا وكانت شبب شهرته والتي تعاون فيها مع الموزع أحمد عادل وعلى اثرها تفاعل معه الجمهور فى كافة انحاء الوطن العربى



مصطفى عاطف

كما سبق وأطلق مصطفى عاطف "أنا لها" قبل أسبوع من شهر المولد النبوي واليوم أطلق "البردة" وفي انتظار إطلاق قصيدتين في خلال هذا الشهر المبارك.

كما شارك مصطفى عاطف في العديد من الاحتفالات في مصر بين الشباب والأطفال في المدارس ونشر على صفحاته بعض المقاطع للتعريف بأخلاق النبي ﷺ ومن المقرر استكمال حفلاته في مصر وخارجها خلال شهر المولد المبارك.

"البردة" كلمات الإمام البوصيري وألحان تراث، وتوزيع هاني يعقوب، وFashion Design By Naima Kame ومن إنتاج مصطفي عاطف وأحمد يونس ومدير تصوير محمد عماد، وإخراج أحمد أمين.