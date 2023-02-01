شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مسلم يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الساقية 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المطرب مسلم بجمهوره على مسرح الساقية يوم السبت المقبل الموافق 4 فبراير المقبل وفى تصريحة لليوم السابع " قال مسلم انه ينتزر حفلات الساقيه ولقاء جمهوره بكل شغف ويعتبرها من أهم الحفلات التي يعمل بها ولافتا انه يجهز مفاجاءت لجمهوره في هذا الحفل منها أغانى جديدة يقدمها لأول مرة ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء ويقدم فيها مسلم باقة من أغانيه التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت".

مسلم يذكر أن المطرب مسلم حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون "الخليج 365 " مساء كل يوم خميس وفى لقائه، المقرر عرضه الخميس المقبل، حيث كشف عن أسرار جديدة بمشواره الغنائى الذى بدأ عام 2011 من مدينة شبين الكوم، وكشف عن سبب اعتزاله الغناء لمدة عامين وتحدث مسلم عن حياته قبل الشهرة، وكيف حققت له أغنية "اتنسيت"، الشهرة، ومن يحب من نجوم الأغنية سواء الرومانسية أو الشعبية وطرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية سينجل جديدة "مين كان سبب" وهى أغنية درامية، من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو وتقول كلمات الأغنية: وقفت ساعات الكون بتبكي ف بعدها حتى الهوا مبقاش يغازل السما مين كان سبب وقفت دموعي ف وقتها، ساعة الوداع حى أنا.. مبقيتش أنا مي كان سبب وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة مشيت وروحي عندها أنا كنت أيه.. من قبلها والحبر دايب ع الورق صورنا لما حرقتها غريبة قلبي اللي اتحرق

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء ويقدم فيها مسلم باقة من أغانيه التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت".

يذكر أن المطرب مسلم حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون "الخليج 365 " مساء كل يوم خميس وفى لقائه، المقرر عرضه الخميس المقبل، حيث كشف عن أسرار جديدة بمشواره الغنائى الذى بدأ عام 2011 من مدينة شبين الكوم، وكشف عن سبب اعتزاله الغناء لمدة عامين.

وتحدث مسلم عن حياته قبل الشهرة، وكيف حققت له أغنية "اتنسيت"، الشهرة، ومن يحب من نجوم الأغنية سواء الرومانسية أو الشعبية.وطرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية سينجل جديدة "مين كان سبب" وهى أغنية درامية، من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.

وتقول كلمات الأغنية:

وقفت ساعات الكون بتبكي ف بعدها

حتى الهوا مبقاش يغازل السما

مين كان سبب

وقفت دموعي ف وقتها، ساعة الوداع

حى أنا.. مبقيتش أنا

مي كان سبب

وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة

مشيت وروحي عندها

أنا كنت أيه.. من قبلها

والحبر دايب ع الورق

صورنا لما حرقتها

غريبة قلبي اللي اتحرق