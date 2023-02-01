تركي آل الشيخ يجمع كوكبة من نجوم الوطن العربي على مأدبة العشاء

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 صباحاً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مجموعة من الصور عبر حسابه على “تويتر”، لمأدبة عشاء أعدها لمجموعة كبيرة من الفنانين على مستوى الدول العربية، وذلك استعدادا للمشاركة في حفل “صوت الأرض”، لتكريم الفنان الراحل طلال مداح.

وأظهرت الصور، لحظة توافد الفنانين يتقدمهم محمد عبده وراشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، والتقائهم ببعضهم البعض، ودخول “آل الشيخ” والسلام عليهم، ثم اجتماعهم إلى المأدبة التي أعدها لهم.

وأبانت الصور الملتقطة، اجتماع “آل الشيخ” بالفنانين، في مجلس آخر بعد تناول العشاء، وتبادل أطراف الحديث سويا.

وعلق “آل الشيخ” على صورة جماعية مع هذه الكوكبة من الفنانين بقوله، “سعدت اليوم بلقاء كوكبة من نجوم الوطن العربي … وعلى موعد قريب في ليلة صوت الأرض إن شاء الله”.