“فضحتنا وطلعت كل اسرارنا”.. احمد عبدالعزيز يفاجىء زوجته على الهواء!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:47 صباحاً - استضاف برنامج «الستات»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، الكاتبة دينا شرف الدين، زوجة الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، التي تحدثت عن حياتهما الزوجية وأهم صفات زوجها.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات» مازحًا: «زوجتي دينا فضحتنا وطلعت كل أسرارنا، ولما بنختلف مع بعض أنا اللي بخضع في النهاية».

وعن كيفية تعامل زوجته دينا مع عناده خاصة وأنه من مواليد برج الجدي، قال: «أنا مش عنيد ولا حاجة، أنا عارف إنها شخصية جيدة ومتربية، مش هتكلم عنها لأن شهادتي فيها مجروحة، لكن ساعات بيكون فيه اختلاف في وجهات النظر».

وأشار إلى أنه على حسب موضوع النقاش بينهما، أحيانًا يخضع لرأي زوجته، وأحيانا تخضع هي لرأيه، وعلق:«لو القضية عادية غالبًا بتنازل عن رأيي مفيش مشكلة، لكن لو فيه اختلاف في وجهات نظر في قضية كبيرة، غالبًا بكون أنا شايف أكتر، لأن زوجتي إنسانة طيبة جدًا، وفي بعض الأحيان قد لا تكون على علم بهذه القضية».