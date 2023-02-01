شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوركسترا ايراسموس الإيطالى على مسرح الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل أوركسترا ايراسموس الإيطالى بمشاركة الصوليست مريم أبوزهرة على مسرح الجمهورية اليوم 1 فبراير في تمام السابعة مساء.

يذكر أن الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، قد نفى فرض النقابة 25 ألف دولار رسوم نسبية لحفل أوركسترا الشباب الإيطالي، والذي كان سيقيم حفلا في معبد الأقصر بمشاركة مريم حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكد دكتور محمد عبد الله أن الرسوم النسبية التي تم طلبها تقدر بما يقارب ربع المبلغ المزعوم، وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية لم تمنع إقامة الحفل وليس لها سلطة في ذلك.

وتابع أن هذه الأمر من اختصاص النقابة الفرعية بالأقصر ولجنة العمل هناك، مضيفًا أن النقابة العامة ليست في خصومة مع أحد وأن سبب الخلاف هو ضرورة الحصول على ترخيص من الشركة منظمة الحفل، وتقدير الترخيص يعتمد على مجموعة معايير حتى لو كانت هناك دعوات مجانية للحفل، وأن هذه الرسوم تضاف إلى صندوق الإعانات والمعاشات وتعتمد عليها النقابة في مواردها، ومن هذه المعايير على سبيل المثال جنسية العازفين وعدد المشاركين فيه وجميع هذه الاعتبارات تراعى فيها تقدير الرسم النسبى للحفل.