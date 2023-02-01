شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقى Superpower لـ شون بن يعرض في فعاليات مهرجان برلين الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الوثائقى Superpower ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 الذى سيبدأ في الفترة مابين 16 إلى 26 فبراير المقبل، العمل من رؤية وإخراج الممثل العالمى شون بن، العمل الذى سيدور عن ما يحدث في أوكرانيا.

الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا وحقيقة الغزو الروسي للبلاد.



Superpower

في خلال العام الماضى كان ما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، يشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.

كما كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.