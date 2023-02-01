شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد ابنة يسرا فى "حمدلله على السلامة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة الشابة مايان السيد السباق الرمضاني 2023 من خلال مشاركتها في مسلسل "حمد لله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، إذ تجسد خلال الأحداث دور ابنتها.

وقالت خلال تصريحات تليفزيوينة إنها سعيدة بالعمل مع يسرا من جديد بعد مسلسل "حرب أهلية"، وأنها تجسد دور ابنتها ولكن في إطار كوميدي لايت مختلف عن "حرب أهلية"، معبرة عن سعادتها بالمشاركة مع أبطال العمل محمد ثروت، آدم الشرقاوي، شيماء سيف.

مسلسل حمد الله على السلامة

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم "هاشتاج جوزني" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، ويشارك في بطولته أمير المصري، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

فيلم "هاشتاج جوزنى" تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث.

وشاركت في رمضان الماضي 2022 كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 3"، والعمل من بطولة ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، صبري فواز، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد رياض، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.