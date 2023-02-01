شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح "أستاذ فى الدنيا" من ألحان هشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى عبر قناته على يوتيوب أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

ويقول مطلع الأغنية:

الدنيا جميلة ومش مستاهلة تضيع فى زعل أو لوم

بنسى امبارح لو ضايقنى وبعيش اليوم باليوم

أنا ببسط نفسى بنفسى وبعرف أعيش ببساطة وأحب

مش بشغل بالى وطول عمرى بعمل للحزن سكيب

وكان حسين الجسمى طرح أغنية "ألـمّح له"، أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع "سيروس"، وقام بعملية المكس والماستر جاسم محمد.

وعرضت أغنية "ألـمّح له" في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمى قد عقد قرانه وسط حضور المقربين، وعلق عقب عقد قرانه خلال تدوينة على حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

وكانت آخر أعمال النجم حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، تحمل الأغنية عنوان "يارب تكون بخير"، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة.