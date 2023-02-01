شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الهناجر تحتفل غدا بذكرى رحيل برنس السينما المصرية عادل أدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سينما الهناجر بذكري رحيل برنس السينما المصرية عادل أدهم، غدا الأربعاء 1 فبراير 2023 وأيضا بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة .

الاحتفال يتضمن عرض فيلم " الأشرار " وسيعرض في السادسة مساء والدخول مجانا، ويعقب عرض الفيلم بسينما الهناجر ندوة يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

الفنان عادل أدهم ولد في مدينة الاسكندرية عام 1928، وحاول أن يتجه إلى التمثيل في بداية حياته، لكنه عدل عن الفكرة لسنوات بسبب رأي أنور وجدي عنه، والذي كان يرى بأنه لا يصلح لذلك، فاتجه إلى الرقص، ولم يظهر بعدها على شاشة السينما سوى مرات معدودة في تلك الفترة، وعمل بعدها لسنوات في تجارة القطن حتى صدور قرارات التأميم في الخمسينات، وبدلا من تنفيذ قراره بالهجرة إلى الخارج، قرر أن يعود لتجربة التمثيل مرة أخرى بعد تعرفه على المخرج أحمد ضياء في عام 1964 والذي قدمه من خلال (هل أنا مجنونة؟)، ومنذ ذلك الوقت، شارك عادل ادهم في بطولة العديد من الأفلام، ومن اهمها: (ثرثرة فوق النيل، أخطر رجل في العالم، السمان والخريف، طائر الليل الحزين، الشيطان يعظ، المجهول، سوبر ماركت). توفي في عام 1996 بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 67 عامًا.