شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "شفيقة المصرية" على مسرح البالون.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسرحية "شفيقة المصرية" من البوسترات الدعائية للعمل، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح البالون يوم الخميس المقبل.

مسرحية "شفيقة المصرية" من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، ودكتور عادل عبدة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمسرحية الإنتاج الأول لفرقة الالات الشعبية بقيادة لبني الشيخ.

تدور أحداث مسرحية "شفيقة المصرية" حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

يشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.