شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيي حفلا غنائيا ضخما في أبو ظبي 25 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الكبير محمد منير لإحياء حفلا غنائيا ضخما في أبو ظبي يوم السبت 25 من فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

محمد منير

ويحيي الكينج حفلا غنائيا آخر في دبي يوم 19 فبراير المقبل، وروج له عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل

وأحيا منير ليلة رأس السنة الماضية، حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد، بالقاهرة الجديدة، وافتتح منير الحفل بأغنية "يا عروسة النيل"، ليقدم بعدها عدد من أشهر أغانيه القديمة والحديثة منها بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "للي" والتي تفاعل معها جمهور منير بشكل كبير.

وكانت آخر أعمال محمد منير أغنية "للي" التي قام بطرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، والتي حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس وإخراج مريم الباجوري.

كما أن برنامج الدوم عرض مؤخرا خلال حلقته الثالثة من موسمه الثاني، فيلما قصيرا عن حياة الكينج محمد منير الفنية باعتباره ابن الصعيد، منذ بداياته مروراً بمراحل حياته الفنية لوصوله للنجومية، وقدم الفيلم الفنان أحمد أمين.