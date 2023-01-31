شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبده أمين: فكرة فيلم "نقطة تحول بين الألم والأمل" عبقرية رغم بساطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عبده أمين، الذي قدم شخصية المحرر العسكري في الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل"، الذى يعرض على قناة إكسترا نيوز، بندوة ”الخليج 365” احتفالا بنجاح الفيلم، إن فكرة فيلم " نقطة تحول بين الألم والأمل" عبقرية رغم بساطتها.

وأشار تامر عبده أمين إلى أن سكريبت الفيلم كان شاملا وملما بكافة التفاصيل، موضحا أنه كان يتأثر بشكل كبير أثناء التصوير، مؤكدا أنه شاهد الفيلم 10 مرات، وأكمل أمين أن هناك أفلاما كثيرة تتكلم عن الأبطال لكن النادر هو أن يظهر البطل يتكلم عن نفسه.

وأوضح تامر عبده أمين أن هناك إشادة من الجمهور على الفيلم، متمنيا أن تكون هناك أفلام كثيرة عن أبطال مصر.

وكان ”الخليج 365” احتفل اليوم بنجاح الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" في وجود صناع الفيلم، وشارك صناع الفيلم بالاحتفال داخل مقر ”الخليج 365” منهم النائب محمود بدر صاحب الفكرة والمنتج الفني إسلام عبد الحكيم والمشرف على المحتوى الدرامى باسم الخولى والمخرج أحمد نور، والكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح والكاتب تامر عبده أمين، وإسلام عبد الحكيم المنتج الفنى، ودارت الندوة عن أهم كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهت الصناع على هامش الاحتفال.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.