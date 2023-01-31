شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رغبتها فى موسم فردي من شخصيتها فى Wednesday .. هل تخضع نتفليكس لطلب جينا أورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن نية النجمة العالمية إيما مايرز، صاحبة شخصية جينا أورتيجا، في مسلسل الفنتازي والخيال Wednesday، عن رغبتها في تجسيد شخصيتها بكامل تفاصيلها في مسلسل مشتق من أحداث مسلسلها مع Wednesday في موسم فردي.

ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة فاريتي، فإن النجمة صاحبة الـ 20 عاماً، كشفت عن رغبتها الشديدة في تجسيد شخصيتها في موسم فردي، بعد أن علمت بنية القائمين على المسلسل بتجديد العمل لموسم ثاني بعد النجاح الكبير الذى حققه الأول وتحطيمه لبعض الأرقام القياسية في عدد المشاهدات.

تلعب مايرز ، دور البطولة في مسلسل نتفليكس الشهير Wednesday بشخصية Enid Sinclair، بشخصية المستذئب ذى العيون الواسعة والمشرقة، وسرعان ما حصدت جماهيرية كبيرة لشخصيتها في المسلسل الذى عرض في ثماني حلقات لأول مرة في 23 نوفمبر الماضي. تم مشاهدة المسلسل مما يقرب من 6 مليارات دقيقة في الأيام الخمسة الأولى بعد إصداره.

وأمضي العمل الدرامي الشهير ستة أسابيع في المركز الأول بالإضافة إلى وفرة من فيديوهات المعجبين وقصص التي قلدوا فيعا رقصة TikTok الفيروسية على أغنية Bloody Mary لليدي جاجا.