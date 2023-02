شكرا لقرائتكم خبر عن من بلكونة بيته لمعرض الكتاب.. محمد عادل يعزف لعشاق القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض الكتاب إقبالا كبيرا على الفقرة الموسيقية التي قدمها العازف محمد عادل، والذي أبهر عشاق القراءة وجعلهم يتفاعلون معه بشكل كبير، وهو الموسيقي الذي كان حديث السوشيال ميديا وقت تفشي فيروس كورونا، حيث كان يعزف للجمهور من بلكونة منزله.

وفي سياق متصل يواصل محمد عادل نشاطه في العام الجديد مع رواد معرض الكتاب، فيما يستعد للاحتفال بصدور أول ألبوماته الذي عكف على تحضيره منذ عام ونصف العام، ليستقر على 6 مقطوعات موسيقية ضمها "الميني ألبوم" الذي جمع فيها بين مؤلفاته وإعادة توزيع الأغنيات الشهيرة بأساليب موسيقية جديدة، حيث يقدم رائعة ليلى مراد "مليش أمل في الدنيا دي" بطريقة "الديب هاوس " Deep House ويستعيد موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب "لأ مش أنا اللي أبكي " بموسيقى الجاز، وللعندليب نصيب في "أنا كل ما أقول التوبة" التي يقدمها بمزج موسيقى الروك والموسيقى الالكترونية ، ويقدم عادل أيضا 3 مقطوعات من تأليفه بعناوين the last hug وThe same circle و Think.



محمد عادل يعزف في بلكونة منزله فى فترة الحجر

الجدير بالذكر أن محمد عادل اشتهر بالعزف على كمانه في البلكونة خلال فترة الحجر الصحي أثناء الجائحة قبل عامين ونال اهتمام وإعجاب السوشيال ميديا، قبل أن يقدم حفلاته على المسرح وفي معرض الكتاب.