شكرا لقرائتكم خبر عن هناء عبد الفتاح: تضاءلت همومنا برؤية تضحيات أبطال فيلم "نقطة تحول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح، خلال ندوة ”الخليج 365” احتفالا بنجاح الفيلم التسجيلى "نقطة تحول.. بين الألم والأمل" الذى يعرض على قناة إكسترا نيوز، إن العمل على الفيلم جعلها تنظر للهموم نظرة مختلفة، حيث تضاءلت بالنسبة لها كل الهموم برؤية تضحيات أبطال الفيلم.

وأوضحت هناء أن الفكرة الأساسية فى اختيار الحالات التي ظهرت في الفيلم كانت الإيجابية، وهى أن تكون الحالة لم تستلم، وأكملت حياتها وربما نجحت في مجال جديد، وأضافت أن الحالات كان لديها إيمان ورضا وأنها على يقين أن المصاب أو الشهيد يختاره ربنا بعناية، لأن جميعهم حامدين وشاكرين لفضل الله رغم الإصابات الصعبة.

وكان ”الخليج 365” احتفل اليوم بنجاح الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" في وجود صناع الفيلم، وشارك صناع الفيلم بالاحتفال داخل مقر ”الخليج 365”، منهم النائب محمود بدر صاحب الفكرة والمنتج الفني إسلام عبد الحكيم، والمشرف على المحتوى الدرامى باسم الخولى والمخرج أحمد نور والكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح والكاتب تامر عبده أمين، وإسلام عبد الحكيم المنتج الفنى، ودارت الندوة عن أهم كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهت الصناع على هامش الاحتفال.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.