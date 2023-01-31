شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وروبن رايت أصغر سناً فى فيلمهما القادم Here والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية، عن كواليس الفيلم المنتظر Here، للنجم العالمي توم هانكس والنجمة روبن رايت، الذي سيظهران فيه أصغر سناً عن عمرهما الحالي، وهو فيلم للمخرج روبرت زيميكيس، ومن المقرر ان يجمع النجوم المشاركين في "Forrest Gump" بعد ما يقرب من 30 عامًا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم المنتظر سيستخدم تقنية جديدة فائقة الواقعية، بما في ذلك بدائل الوجه التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإزالة الشيخوخة، للسماح لنجومه برواية قصة تمتد عبر الأجيال، ويعد الفيلم استنادًا إلى رواية ريتشارد ماكجواير المصورة التى تدور أحداثها في نيو إنجلاند - بدءًا من البرية ثم أصبحت فيما بعد قصة حب وفقدان وأمل وكفاح وإرث.

وعلى جانب آخر، وصلت إيرادات الفيلم الجديد A Man Called Otto للممثل العالمى توم هانكس إلى 70 مليونًا و953 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 30 ديسمبر من العام الماضى بدور العرض الأمريكية، وطرح العمل يوم 13 يناير الجارى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 46 مليونًا و 53 ألف دولار بـ 4 دور عرض أمريكية، و 24 مليونًا و900 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور في إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلي المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove"للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".