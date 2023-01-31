شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم "البطة الصفرا" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنانات محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل المشاهد الأخيرة في فيلمهما الجديد البطة الصفرا حيث يتبقى يومين فقط ويتم الانتهاء من العمل نهائياً وحدد صناع الفيلم بعد غد الخميس ليكون آخر أيام التصوير حتى يتفرغ الأبطال لأعمالهم الجديدة وخاصة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

وعرض لمحمد عبد الرحمن توتا في السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

أما غادة عادل فكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "11:11" الذى عرض في فبراير الماضى وشارك في بطولته إياد نصار، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، عمر الشناوي، انجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته.