شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "المكلكعين" مع أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميس حمدان تفاصيل مشاركتها في فيلم "المكلكعين" الذى بدأت تصوير مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنها تشارك في الفيلم بظهور خاص من خلال شخصية ملكة فرعونية تدعى "زي" تظهر لأحمد فتحى خلال الأحداث وتنقذه من مشكلة يقع فيها.

وأعربت ميس حمدان لـ"الخليج 365" عن سعادتها بتجسيد هذه الشخصية لافتة:"الدور فانتازيا وخارج عن المألوف وأنا أحب هذا النوع من الشخصيات لاسيما بسبب وجود مساحة للتقمص وأنا معتادة على التقليد، كما أن الفيلم يعتمد على الفانتازيا الكوميدية، حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وازاى كل واحد فينا عنده كلكعة في دماغة لازم يتخلص منها علشان يستمتع بالحب".

فيلم "المكلكعين" تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسى في أول تجاربه السينمائية بعدما قدم تجربته الأولى في الدراما خلال مسلسل "ملف سرى" الذى تم عرضه في شهر رمضان المقبل، والفيلم بطولة محمد الكيلاني ، تارا عماد، أحمد فتحي، ميس حمدان، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى فانتازى.

وانتهت ميس حمدان مؤخراً من تصوير مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة مع النجم حسين فهمى، والمقرر عرضه قريباً، وكشفت ل"الخليج 365" أنها تجسد شخصية صحفية ورئيسة تحرير اسمها جيهان صبرى، وهى دئوبة جداً بتحب شغلها، وترى الأمور دائماً بوجهة نظر مختلفة عن كل الناس.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمى خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.