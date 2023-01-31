الفنان راغب علامة يكشِف عن وصيته لنجليه خالد ولؤي

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة، عن سعادته بما وصل إليه نجلاه خالد ولؤي علامة، في حياتهما المهنية والأكاديمية.وكشف راغب خلال لقاء له عبر one tv، عن وصيته الخاصة لولديه، حيث قال لهم: "كونوا أنتم لا تكونوا أباكم أو والدتكم أو أي أحد فقط كونوا أنتم".

وتابع: "حطو هدف أمامكم وأكيد ح تصيبوه".

ربينا أنا وجيهان ولقينا

وأضاف راغب خلال اللقاء عن ولديه: "شرحولي قلبي.. الحمدلله ربينا أنا وجيهان ولقينا"، واستطرد عمّا يعملان به: "خالد دخل في مجال الطبابة ونجح به كثيراً ولؤي دخل بمجال الأزياء والمجوهرات ويدرسه حالياً في ميامي وهذا المجال الذي يحبه الناس".

من جهة أخرى، يشار إلى أن الفنان راغب علامة يحيي حفلاً غنائياً ضخماً في الأردن يوم 17 من فبراير المقبل، ليقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته.

وكانت آخر أغنية للفنان راغب علامة هي "استمارة 6"، وحققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وكان الفنان راغب علامة قد ظهر بفيديو برفقة مروان خوري في الرياض حيث طلب منه لحناً جديداً ممازحاً إياه بان ذلك الأمر من سنتين وهدده بمزاح أيضاً أنه إذا لم يعطه لحناً جديداً خلال فترة قريبة فسيقوم راغب بتقديم أغنية جديدة لمروان من ألحانه.

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