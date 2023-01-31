شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: بعض حالات فيلم "نقطة تحول بين الألم والأمل" تعتبر "شهيد حى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر خلال ندوة الخليج 365 احتفالا بنجاح الفيلم التسجيلى "نقطة تحول بين الألم والأمل، إنه لديه يقين تام بأن بقاء الدولة المصرية سببه الشهداء والمصابين، فهم أكثر من ضحوا من أجل الوطن، الشهيد الذي ضحى بنفسه والمصاب الذي ضحى بجزء منه جسده.



المخرج أحمد نور



النائب محمود بدر



المنتج الفني إسلام عبد الحكيم



اليوم-السابع يحتفل بنجاح فيلم نقطة تحول بين الألم والأمل



باسم الخولي



تامر عبده أمين



هناء عبد الفتاح

وأضاف النائب محمود بدر أن المصابين لم يتم بروزة مجهوداتهم وتضحياتهم بشكل كافي، ولذلك فكرنا في تقديم الفيلم والذي يقدم عدد من الحالات منها ما يشبه الشهيد الحي، إضافة إلى أن الفيلم يرصد تنوعا كبيرا من المصابين ما بين ضابط الجيش أو المجند بالجيش، أمين الشرطة وضابط الشرطة، مدنيين عاديين جميهم قدموا رسائل هامة وخلقوا من الألم أملا في الحياة للاستمرار رغم مصابهم.

وكان احتفل ”الخليج 365” اليوم بنجاح الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" في وجود صناع الفيلم، وشارك صناع الفيلم بالاحتفال داخل مقر ”الخليج 365” منهم النائب محمود بدر صاحب الفكرة والمنتج الفني إسلام عبد الحكيم والمشرف على المحتوى الدرامى باسم الخولى والمخرج أحمد نور والكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح، والكاتب تامر عبده أمين، وإسلام عبد الحكيم المنتج الفنى، ودارت الندوة عن أهم كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهت الصناع على هامش الاحتفال.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.