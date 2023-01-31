شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكرم أول مايسترو نسائى فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين إقامة الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية حفل تكريم بمقر النقابة للفنانة الدكتورة إيمان حنيدى أول مايسترو نسائى فى مصر.



مصطفى كامل يكرم أول مايسترو نسائي



مصطفى كامل يكرم أول مايسترو نسائي



مصطفى كامل يكرم أول مايسترو نسائي

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن تعاقده على مجموعة حفلات ستقام قريبًا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بـ نقابة المهن الموسيقية.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. صدق الله العظيم.. قريبًا حفلات الخير لصالح صندوق الإعانات والمعاشات ولن أخفي على حضراتكم سرًا.

وتابع كامل: "لقد تم التعاقد بحمد الله مع شركة كبيرة ومميزة لعمل حفلات ضخمة تحت رعاية النقابة، على أن يتم من خلالها زيادة الموارد التي ننوي تخصيصها للزملاء غير القادرين على مواكبة الظروف الحياتية الصعبة.. دعواتكم".