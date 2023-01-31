شكرا لقرائتكم خبر عن فتح قاعات عرض إضافية لفيلم "المطاريد" بدءًا من الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود الدفراوى، مسؤول التوزيع في الشركة الموزعة لفيلم المطاريد بأنه وبدءاً من الأسبوع المقبل سوف يتم إضافة قاعات جديدة لفيلم "المطاريد" وذلك بسبب الإقبال المتزايد على الفيلم الذى انطلق عرضه في السينمات يوم الأربعاء الماضى 25 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "المطاريد" أفلام "نبيل الجميل اخصائى تجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد وتأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعى، و"شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد وحاتم صلاح وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى وإخراج محمود كريم، و"اتنين للايجار" بطولة بيومى فؤاد.

يذكر أن آخر أعمال "حاتم" مسلسل "أنا وهي" الذي قام ببطولته بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، والذي عرض خارج السباق الرمضاني، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشاركهما بطولته أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.