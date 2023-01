شكرا لقرائتكم خبر عن 18فيلما عالميا يشاركون بـ المسابقة الرسمية في الدورة الـ 73 لـ مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن الأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية لـ الدورة الـ 73 من المهرجان، حيث كشف رؤساء المهرجان كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك عن 18 فيلما رسميًا للمسابقة لهذا العام يتنافسون على جائزة الدب الذهبي، وهي مجموعة مختارة تضم أفلامًا جديدة لكريستيان بيتزولد ومارجريت فون تروت وإميلي عاطف وجون ترينجوف.



أفلام مهرجان برلين

ستة من هذه الأفلام أخرجتها نساء، وثلاثة أفلام تعرض لأول مرة و 11 مخرجًا اختارت أعمالهم من قبل المسئولين في المهرجان، وهذه الأفلام التي تتنافس في المسابقة الرسمة للمهرجان:

20,000 Species of Bees – اسبانيا

The Shadowless Tower – الصين

Till the End of the Night– المانيا

BlackBerry– كندا

Disco Boy - فرنسا / إيطاليا / بولندا / بلجيكا

The Plough - فرنسا / سويسرا

Ingeborg Bachmann – Journey into the - ألمانيا / سويسرا / النمسا / لوكسمبورج

Someday We’ll Tell Each Other Everything - المانيا

Limbo - أستراليا

Bad Living - البرتغال / فرنسا

Manodrome - المملكة المتحدة / الولايات المتحدة

Music - ألمانيا / فرنسا / صربيا

Past Lives - الولايات المتحدة

Afire - المانيا

On the Adamant - فرنسا / اليابان

The Survival of Kindness - أستراليا

Suzume - اليابان

Totem - المكسيك / الدنمارك / فرنسا