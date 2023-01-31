بدرية طلبة: “إحساس صعب ربنا ما يوريه لحد”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرض حفيدتها الكبرى “تالين” لحادث في المدرسة، والتي ذهبت على إثره إلى المستشفى .

وتحدثت بدرية طلبة عن ما شعرت به حيال هذا الموقف وقلقها على حفيدتها خاصة مع عدم وجودها إلى جانبها، لتواجدها في الرياض .

كتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “إحساس صعب ربنا ما يوريه لحد .. إمبارح حفيدتي الكبيرة تالين وقعت في المدرسه وراحو بيها علي المستشفي قعدت تحت الملاحظة” .

تابع: ” وللأسف أنا مش جنبهم، أنا في شغلي بالرياض .. قلبي وجعنى فجأة عليهم من غير ما حد يقولي، لقيت نفسي بتصل واطمن وهما مخبيين عليا” .

وأضافت بدرية: “لما عرفت كنت بموت لأنى بعيد عنهم، لكن الحمد لله ربنا طمن قلبي وتالين بقت كويسه وقامت بخير وسلامة” .

اختتمت: “ربنا ما يكتب علي ولادنا وأحفادنا حاجة وحشة ولا ننضر فيهم أبدا ويطمنكم علي حبايبكم .. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر” .

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة تتواجد في المملكة العربية السعودية لمشاركتها في بطولة مسرحية “مبروك جالك ولد”، والتي من المقرر عرضها على مسرح محمد العلي من يوم 1 فبراير ليوم 5 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض .

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من الفنانين: أحمد فهمي، أيتن عامر، ميرهان حسين، محمود الليثي، مي القاضي، سامي مغاوري، محمد محمود، مصطفى أبو سريع .. ومن إخراج بتول عرفة .