الحكم في قضية سب وقذف محمد رمضان لعمرو أديب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:47 مساءً - قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا .

وذلك في الدعوى التي المقامة ضده والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

كما قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المضادة التي أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب .

وكانت قد أحالت جهات التحقيق العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب ضد “رمضان” بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 31 يناير للحكم .