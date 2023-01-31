كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:47 مساءً - قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا .
وذلك في الدعوى التي المقامة ضده والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
كما قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المضادة التي أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب .
وكانت قد أحالت جهات التحقيق العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب ضد “رمضان” بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 31 يناير للحكم .
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم في قضية سب وقذف محمد رمضان لعمرو أديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.