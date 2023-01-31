عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائيًا في دبي يوم 9 فبراير المقبل

يحيى النجم عاصى الحلانى، حفلاً غنائيًا في دبى بالإمارات، يوم الخميس 9 فبراير المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وحرص الفنان الكبير عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره بفيديو وهو يمتطى أحد الخيول، ويظهر عاصى فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهو يمتطى الخيل، فى مساحة مفتوحة، وعلق عليه: "الخيل والليل والبيداء تعرفنى".

يشار إلى أنه فى نهاية أكتوبر الماضى، أحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى حفلا بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"احلف بسماها".

ورقص اللبنانى عاصى الحلانى "الدبكة" على أنغام أغنية "أنا يا طير"، وذلك فى حفله المقام فى تاسع أيام مهرجان الموسيقى العربية.

وبدأ النجم اللبنانى عاصى الحلانى حفله الغنائى بأغنية "بحبك وبغار" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقال عاصي: "كل سنة أنتظر حفل جمهور الأوبرا الرائع، وشكرا لمصر ولبنان".

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