الفنان محمد فؤاد يُحيي حفل عيد الحب في ألمانيا

أعلن المطرب محمد فؤاد عن إحيائه حفلا غنائيا من المقرر اقامته في العاصمة الألمانية برلين يوم 17 فبراير المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ويغني فؤاد في ألمانيا للمرة الأولى في مسيرته، ويأتي الحفل عقب سلسلة من الحفلات التي يبدأها يوم 11 فبراير في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وقدم محمد فؤاد مؤخرًا كليب "سلام" من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا، وحققت اقبال جماهيري كبير.



كلمات أغنية "سلام"

وتقول كلمات الأغنية: "كان حبيبي ودنيتي كان كل حاجة كان بيفهمني بعنيه معاه ياما رميت همومي بين ايديه كان كل اللي ليا كان الحاجة الحلوة فيا وراح ده انا عايزلي عمري احزن عليه سلام على اجمل حب في عمري وعلى اجمل ايام سلام على احلام كنت عايشها وضاعت مني اوام سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام مين هيحس قبل ما اشتكيله مين هيخاف عليا مين ويهون عليا عذاب سنين".

من ناحية أخرى، احتفل النجم محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلًا: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

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