الخليج 365 "يحتفل بنجاح فيلم " لحظة تحول بين الألم والأمل "

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القاهرة - سامية سيد - احتفل " الخليج 365 " اليوم بنجاح الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" في وجود صناع الفيلم وشارك صناع الفيلم بالاحتفال داخل مقر " الخليج 365" منهم النائب محمود بدر صاحب فكرة والمنتج الفنيإسلام عبد الحكيم والمشرف على المحتوى الدرامى باسم الخولى والمخرج أحمد نور والكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح والكاتب تامر عبده أمين ودارت الندوة عن أهم كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهت الصناع على هامش الاحتفال

يذكر أن الكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح مسئول إعداد فيلم نقطة تحول "بين الألم والأمل" قالت :إن كواليس الفيلم جميلة وسهلة، لافتة إلى أن الفكرة لزميلها محمود بدر والذى أكد على جانب المصابين الذى دفع الثمن ولم يقدم عنه أى شخص بهذا الشكل ولذا تحمسنا للفكرة وأضافت هناء عبد الفتاح، خلال استضافتها بقناة إكسترا نيوز، تواصلنا مع وزارة الداخلية والشئون المعنوية والجهات المعنية ووفروا لنا نماذج وسمعنا حكاياتهم وهو شيء مبهر يتسم بالإصرار والإرادة والعزيمة رفعوا شعار "لا شيء غالى على الوطن".

تابعت هناء عبد الفتاح، أن الأبطال لديهم حالة أمن واستقرار للوطن وأنه لا شيء يغلو على الوطن، وهى شخصيات عظيمة لا يتخيروا عن بعض.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.